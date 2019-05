Bravo se va quedando solo en Pinto Durán: jugadores lo habrían vetado para la Copa América

Algunos referentes le habrían pedido a Rueda no citar al excapitán al torneo de Brasil. Lo acusan de “egoísta” y de participar en una salida nocturna.

Un nuevo conflicto se instaló en Juan Pinto Durán a días del comienzo de la . Y es que después de la revelación de Claudio Bravo sobre supuestos actos de indisciplina por parte de algunos jugadores de la Selección chilena en el proceso clasificatorio a 2018, precisamente previo a la derrota por 3-0 ante en el Estadio Monumental, los aludidos sacaron la voz y destaparon que prácticamente todo el vestuario de La Roja lo tiene vetado.

Según contaron fuentes a El Mercurio, Reinaldo Rueda hizo una especie de “encuesta” en su gira por Europa y la mayoría no aprobó el regreso del otrora capitán. “Conversó con Gary Medel, Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Érick Pulgar. Todos le dijeron lo mismo: no querían a Bravo en la Selección. Lo mismo Pedro Pablo Hernández en ”, afirmaron al matutino. El único que no se pronunció fue Alexis Sánchez.

Claudio Bravo revela grave indisciplina en la Selección chilena

Además, uno de los involucrados confesó al diario que el golero también había participado en la salida nocturna al casino que terminó por sentenciar la suerte de los criollos en la cita planetaria. Asimismo, destacan privilegios del portero en el búnker de Quilín y lo acusan de “egoísta”.

El artículo sigue a continuación

“Ya que contó lo del casino, entonces contemos todo. Porque sí, unos compañeros fueron al casino y después a la casa de uno de los cinco. ¿Cómo supo él? Porque fue uno de los que llegó a la casa. El sexto fue él. Y eso que en Pinto Durán tenía todos los privilegios posibles: era el único que podía dormir con su hijo. El resto, nada. Con su egoísimo está perjudicando a mucha gente y claro, también a la Selección”, profundizó un futbolista que sí participará en el certamen de 2019.

Mientras que otro de los seleccionados confesó que la posibilidad de que vuelva a las citaciones es casi nula. "Con esto Bravo ya no vuelve más. Y si vuelve, son varios, al menos 10 los que se van de la selección. ¿Por qué dijo lo que dijo? Quizás cree que a le va a ir mal en Brasil y quiere llegar como el gran salvador".

Finalmente, revelaron que el bicampeón de América arregló de forma unilateral los premios para el Mundial de Brasil 2014. “Cuando pasó el tema de los premios del Mundial 2014, fue el quien decidió no pagar a todos a todos los que participaron del proceso. Dijo que una comisión lo había decidido, pero no. Nuestro error fue bancarlo y no decir que no teníamos nada que ver”, cierran.