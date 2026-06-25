Brasil se impone con facilidad en el regreso de Neymar y se proclama líder del grupo

Brasil venció 3-0 a Escocia en Miami. Con este resultado, el equipo de Carlo Ancelotti suma 7 puntos, los mismos que Marruecos, pero lidera el grupo gracias a su mejor diferencia de goles.

A los nueve minutos, Scott McKenna perdió el balón en su área y Vinicius Junior marcó con comodidad.

Diez minutos después, el delantero del Real Madrid estuvo a punto de marcar su segundo gol: le robó el balón a Jack Hendry y anotó, pero el VAR anuló la jugada por fuera de juego.

Justo antes del descanso, y tras dominar toda la primera parte, Matheus Cunha remató un centro desde la banda, pero un defensa despejó sobre la línea.

Ya en el descuento, un centro perfecto de Bruno Guimarães lo cabeceó Vinicius al segundo palo para el 2-0.

En la reanudación, McTominay cabeceó a las manos de Alisson y Shankland reclamó penalti por un ligero empujón.

Finalmente, tras una gran jugada de Guimarães, Cunha empujó el balón a puerta vacía. El delantero del Manchester United anotó su tercer gol del torneo.

A diez minutos del final, Ancelotti dio entrada a Neymar, quien jugó su 128.º partido internacional, el primero desde octubre de 2023.