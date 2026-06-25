Brasil superó a Alemania en diferencia de goles en su histórica rivalidad mundialista.

Este jueves, venció 3-0 a Escocia en la última fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El triunfo asegura a la Seleção el primer lugar del grupo, a la espera del segundo del Grupo 6.

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Según «Stats Foot», Brasil lidera la tabla histórica de goleadores del Mundial con 244 tantos, tres más que Alemania.

Llegó a este torneo con 237 tantos, cinco más que Alemania, pero la goleada de las “Máquinas” a Curazao reavivó la pugna.

Además, Brasil marcó tres goles en dos partidos seguidos por primera vez desde 2006, tras vencer 3-0 a Haití en la segunda jornada.

Además, Brasil terminó primero de grupo por décima vez consecutiva desde 1982.