Brasil pierde a Paquetà por lesión en el muslo; Ancelotti no lo tendrá para los octavos

Lucas Paquetá, sustituido por Endrick en el descanso del Brasil-Japón de octavos (2-1), regresó al banquillo en chanclas y cojeando en la segunda parte. El martes se sometió a una resonancia en Nueva York que confirmó una lesión muscular en el muslo, según la CBF.





Seguirá un tratamiento intensivo con el cuerpo médico de la selección para volver cuanto antes, informó la CBF. Se perderá los octavos de final contra el ganador de Noruega o Costa de Marfil, el domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford. Es la segunda lesión en el bíceps femoral de la Seleção tras la de Raphinha.