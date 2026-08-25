Bram Nuytinck, totalmente desconcertado: «¿Surrealista, no? ¿Entonces qué fue eso? ¡Muy raro!»

Bram Nuytinck apenas podía creer, tras la eliminación del NEC en la fase previa de la Champions League, lo que había ocurrido antes del partido contra el FK Bodø/Glimt. Los noruegos pusieron tan tranquilos el himno de la Europa League durante la salida de los equipos, cuando ambos aún peleaban por una plaza en la Champions League.

El llamativo momento provocó de inmediato sorpresa entre los espectadores neerlandeses y también el comentarista de Ziggo Sport, Wytse van de Goot, detectó el error al instante. Para el NEC, el himno de la Champions League era precisamente uno de los elementos especiales de su histórica campaña europea, pero en Noruega los de Nimega escucharon por adelantado la música del torneo en el que acabarían entrando.

Tras el partido, Nuytinck fue preguntado por Ziggo Sport sobre el llamativo incidente. «¿Surrealista, no? ¿Pero qué fue eso otra vez?», reaccionó con incredulidad el defensa de 36 años. «Hace poco también vi un vídeo en el que, según creo, pasó en otro club. Entonces pensé: ¿pero eso cómo puede ser?»

Nuytinck poco más pudo decir después. «Es muy raro, pero es lo que hay», señaló el veterano.

El sueño de la Champions League del NEC saltó definitivamente por los aires el martes por la noche en Noruega. Después de la derrota por 1-3 en De Goffert, el equipo del entrenador Dick Schreuder perdió la vuelta por 3-0, por lo que el Bodø/Glimt se clasificó para la fase de liga de la máxima competición continental y el NEC seguirá en la Europa League.

El equipo de Nimega vivió un inicio desastroso cuando el guardameta Gonzalo Crettaz tocó el balón con la mano fuera de su área y vio la roja directa del árbitro Michael Oliver. Nuytinck entró en el campo en la segunda parte y sabía que en ese momento apenas quedaba otra opción que limitar los daños. «Con diez hombres ante un equipo tan bien organizado es muy difícil forzar algo con un marcador así.»

A pesar de la eliminación, en Nuytinck predomina sobre todo el orgullo por las actuaciones europeas del NEC. «Estás jugando con el NEC la fase previa de la Champions League. En la ronda anterior eliminas al Olympiacos, lo que para el NEC es, por supuesto, gigantesco. Estoy muy orgulloso de poder vivir todavía esto como jugador del NEC y como aficionado del club.»

Según el experimentado defensa, el NEC debe seguir adelante hacia la Europa League con la cabeza bien alta. «Sobre todo debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado.»