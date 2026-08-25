Bram Nuytinck apenas podía creer, tras la eliminación del NEC en la fase previa de la Liga de Campeones, lo que había ocurrido antes del partido contra el FK Bodø/Glimt. Los noruegos pusieron tan tranquilos el himno de la Europa League en la salida de los equipos, cuando ambos conjuntos aún luchaban por una plaza en la Liga de Campeones.

El llamativo momento provocó de inmediato la sorpresa entre los espectadores neerlandeses y también el comentarista de Ziggo Sport, Wytse van de Goot, detectó enseguida el error. Para el NEC, el himno de la Liga de Campeones era precisamente uno de los elementos especiales de su histórica campaña europea, pero en Noruega el conjunto de Nimega escuchó por adelantado la música del torneo en el que acabaría entrando.

Después del partido, Ziggo Sport preguntó a Nuytinck por el llamativo incidente. «¿Surrealista, no? ¿Pero qué fue eso otra vez?», reaccionó el defensa de 36 años, incrédulo. «Hace poco también vi un vídeo en el que, según creo, pasó en otro club. Entonces pensé: ¿pero eso cómo puede ser?»

Nuytinck, a toro pasado, poco más pudo hacer que resignarse. «Eso es muy raro, pero es lo que hay», afirmó el veterano.

El sueño de la Liga de Campeones del NEC saltó definitivamente por los aires el martes por la noche en Noruega. Después de la derrota por 1-3 en De Goffert, el equipo del entrenador Dick Schreuder perdió la vuelta por 3-0, por lo que el Bodø/Glimt se clasificó para la fase de liga de la máxima competición continental y el NEC seguirá en la Europa League.

El conjunto de Nimega vivió un arranque desastroso cuando el portero Gonzalo Crettaz tocó el balón con la mano fuera de su área y vio la roja directa por parte del árbitro Michael Oliver. Nuytinck entró al campo en la segunda parte y sabía que en ese momento poco más quedaba por hacer que limitar los daños. «Con diez hombres contra un equipo tan bien organizado es muy difícil forzar algo más con un marcador así.»

Pese a la eliminación, en Nuytinck prevalece sobre todo el orgullo por las prestaciones europeas del NEC. «Juegas con el NEC la fase previa de la Liga de Campeones. En la ronda anterior eliminas al Olympiacos, lo que para el NEC, naturalmente, es gigantesco. Estoy muy orgulloso de poder vivir esto todavía como jugador del NEC y como aficionado del club.»

Según el experimentado defensa, el NEC debe seguir adelante hacia la Europa League con la cabeza alta. «Sobre todo tenemos que estar orgullosos de lo que hemos conseguido.»