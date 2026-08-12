El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentar a su anfitrión, el Deportivo de La Coruña, esta tarde del miércoles en el estadio Abanca-Riazor, en un partido amistoso de preparación de cara a la nueva temporada (2026-2027).

Mourinho apostó por la estrella marroquí, Brahim Díaz, en la línea de ataque junto a los brasileños Vinícius Júnior y Endrick.

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La alineación del Real Madrid fue la siguiente:

Portería: Andriy Lunin.

Defensa: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

Centro del campo: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler.

Ataque: Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Endrick.

En la alineación destacaron los dos nuevos fichajes del conjunto merengue: el portugués Bernardo Silva y el neerlandés Denzel Dumfries.

Mourinho trabaja con fuerza junto a su equipo para afrontar la nueva temporada de la manera correcta, con la esperanza de compensar los fracasos de la pasada campaña tanto en el plano nacional como en el europeo.