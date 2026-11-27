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Brahim Diaz ha asegurado su futuro a largo plazo en el Real Madrid con una importante renovación de contrato que le mantendrá en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2031. El internacional marroquí ha decidido quedarse en la capital española pese a recibir varias ofertas muy lucrativas de clubes de todo el mundo.

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Compromiso a largo plazo del internacional marroquí

El Madrid ha anunciado oficialmente que Diaz ha acordado una renovación de contrato que le vincula al club durante los próximos cinco años. El contrato anterior del mediapunta de 27 años vencía en 2027, pero este nuevo acuerdo garantiza que seguirá siendo una figura importante en el proyecto a largo plazo de los merengues. El club considera «intocable» al jugador nacido en Málaga pese a su reciente falta de minutos habituales bajo la dirección de Jose Mourinho.

La decisión de prolongar su estancia supone una noticia importante para el vigente campeón de Europa, especialmente dado el interés de otros clubes por ficharlo . Según las informaciones, el internacional marroquí rechazó varias ofertas muy lucrativas para continuar en el club donde está decidido a alcanzar el máximo éxito. Desde su llegada a Madrid en 2019, cuando era adolescente, Diaz se ha labrado una reputación de jugador capaz de marcar la diferencia cada vez que se cuenta con él.

Comunicado oficial del club y trayectoria del jugador

En un comunicado oficial publicado el viernes, el club detalló el acuerdo y repasó la trayectoria del jugador hasta la fecha. El comunicado decía: «El Real Madrid C. F. y Brahim Diaz han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2031. Brahim llegó al Real Madrid en 2019, con 19 años. En sus seis temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 173 partidos y ha conquistado 7 títulos: 1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España».

El club también destacó su trayectoria internacional y sus recientes logros individuales en el continente. El comunicado continuaba: «Es internacional con Marruecos, selección con la que ha disputado hasta ahora 36 partidos y ha marcado 15 goles. Fue el máximo goleador de la Copa Africana de Naciones de 2025».

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El reto de ganarse un sitio con Mourinho

Pese a la seguridad que le ofrece un contrato a largo plazo, Diaz afronta el reto inmediato de convencer a Jose Mourinho de que merece un sitio en el once titular. El técnico portugués le ha dado pocos minutos últimamente, aunque la directiva del club no comparte en absoluto la idea de que no tenga cabida en el equipo. Con un calendario cargado de partidos de Liga, Copa del Rey y Champions League, el exjugador del Manchester City tendrá muchas oportunidades de reivindicarse.

La calidad técnica y la versatilidad del atacante le han convertido a menudo en uno de los favoritos de la afición del Bernabéu, y su capacidad para cambiar partidos desde el banquillo sigue siendo un recurso fundamental para la plantilla. Aunque ahora no es titular habitual, la temporada es larga y su trayectoria apunta a que aprovechará las oportunidades que se le presenten. La renovación le protege de los rumores de traspaso que suelen rodear a los jugadores que no son titulares en todos los partidos.

Con la vista puesta en los éxitos con Marruecos

Más allá de sus compromisos con el club, Diaz también se prepara para un verano de 2027 muy importante con la selección de Marruecos. Marruecos afronta una enorme presión por rendir en la próxima Copa Africana de Naciones, que se celebrará en Kenia, Uganda y Tanzania. Tras acabar como máximo goleador de la edición de 2025, se espera que el jugador del Real Madrid lidere a su país en la lucha por el título continental después de un torneo anterior lleno de dramatismo.