Inicio con hándicap, luego cuatro victorias y un empate en cinco partidos: el West Ham de Nuno Espirito Santo, tras el clamoroso descenso del año pasado y después de un mercado en el que varias piezas preciadas se quedaron para intentar encontrar de inmediato el regreso a la Premier, arrancó despacio, con un empate 2-2 en el campo del Burnley y una clamorosa derrota en casa en el London Stadium, en el derbi contra el Charlton, rival londinense que el año pasado militaba en League One, condenado por el penalti fallado en el 93' por el ex de la Lazio Castellanos.





EL RENACER CON BOWEN - Luego, el duelo de la Copa de la Liga, con el póker endosado al Southampton, cambió el rumbo del West Ham y, sobre todo, reactivó a Jarrod Bowen, internacional inglés fuera de categoría en Championship, que ya no se detuvo. A partir de ahí, cuatro partidos, tres victorias y un empate en el otro derbi, en el campo del Watford: los nueve puntos llegaron contra Wolverhampton, Derby County y Bolton.





UNA DEFENSA POR AJUSTAR - Once puntos en seis partidos que valen la segunda plaza en la clasificación: solo el WBA lo ha hecho mejor, con 13 puntos sumados. La sensación que transmite el West Ham es la de tener un ataque fuera de categoría, con 14 goles ya marcados, pero de tener que ajustar bastantes cosas en defensa, vistas las 9 dianas encajadas.





PLANTILLA DE PREMIER - Mérito de la mejor plantilla del campeonato: el capitán Mavropanos se quedó, Morato llegó en el mercado procedente del Nottingham Forest y también era seguido por clubes importantes, como el Milan. Arriba llegó Manor Solomon, israelí al que Paratici llevó el año pasado a la Fiorentina, mientras que la sorpresa es el joven Divine Mukasa, 19 años y producto de la cantera del Manchester City, autor ya de dos goles hasta ahora.