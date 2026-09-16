Boulahrouz hace sonar la alarma tras el Sunderland - AZ: «Si quiere ir a la selección neerlandesa...»

Khalid Boulahrouz cree que AZ podría haber sacado más de su estreno en la Europa League ante el Sunderland (derrota por 1-0). El equipo de Alkmaar tuvo más que suficientes ocasiones, pero no supo marcar. Mexx Meerdink fue en parte responsable de ello.

El delantero tuvo una ocasión enorme diez minutos antes del final del partido para poner a su equipo al nivel, pero esperó demasiado y disparó el balón contra la pierna estirada de Robin Roefs. Para frustración de Boulahrouz. “A este nivel, al menos una tiene que entrar”, dijo Boulahrouz en el estudio de Ziggo Sport sobre todas las ocasiones de AZ.

“Esta ocasión de Meerdink. Es simplemente un disparo demasiado flojo, raso. Si eres despiadado, la revientas directamente a la escuadra. Theo (Janssen, red.) lo dijo con razón: como delantero tienes que convertirte en un killer. Y más aún si quiere llegar a la selección neerlandesa. Entonces estas son las ocasiones en las que puedes marcar la diferencia.”

“Retrasarlo otra vez, darse un toque más, con eso haces que tú mismo no quedes del todo bien perfilado. Por eso ya no puedes golpearla como quieres. Esto es simplemente malgastar una ocasión del cien por cien”, opina un Boulahrouz irritado. “Estas son cosas que tiene que corregir. Viendo todo el partido, estuvo demasiado impreciso, no estuvo bien como referencia arriba... Y las ocasiones que tuvo, hay que meterlas.”

El propio Meerdink también cree que debe mejorar. “Creo que en algunos momentos perdí el balón con demasiada facilidad, pero también tuve varios buenos momentos. Mi punto de mejora es que tengo que hacerlo de forma continua”, afirmó Meerdink, que está de acuerdo con los analistas en el estudio de Ziggo. “Ese balón del final tengo que reventarlo dentro. Sin pensar y simplemente con el empeine. En el área tengo que ser, o llegar a ser, letal.”

Aunque el propio Meerdink se siente culpable, Theo Janssen se mostró después bastante crítico con su entrevista. “Interesante. Tiene la sensación de que aún ha hecho un partido bastante decente. Está bastante satisfecho. Yo le aconsejaría que volviera a ver este partido con calma, porque se trata de varios momentos en los que como delantero tienes que ser letal y en los que tienes que ser fuerte para darle algo de calma a tu equipo. Esos pocos momentos no son suficientes, amigo”, sentenció Janssen con enorme dureza.

“Es un futbolista muy bueno, está técnicamente refinado, tiene todas las condiciones para ser un buen jugador. Solo que le falta esa hambre. Tienes que hacer todo por ello. Siempre tiene que darlo todo, y eso a veces me falta un poco en él. Tiene muchísimo potencial, pero no le saca todo el partido”, concluyó Janssen.