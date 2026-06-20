Bouadi: «Hemos demostrado nuestra fuerza y cohesión frente a Escocia»

El centrocampista marroquí Ayub Bouadi se mostró satisfecho tras vencer a Escocia (1-0) ayer viernes en la segunda jornada del Mundial 2026 y afirmó que ahora los «Leones del Atlas» se centrarán en el partido contra Haití.

En declaraciones al periódico marroquí «Al-Batal», afirmó: «Estamos muy contentos con la victoria. Fue un partido difícil, pero mostramos gran cohesión y resistimos, sobre todo en los últimos minutos, cuando Escocia atacó con fuerza».

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«Hemos demostrado que somos un equipo fuerte y unido, y ahora nos queda otro partido en el que estamos totalmente concentrados», añadió.

El miércoles a las 23:00 GMT enfrentará a Haití en su último partido de grupo.

Marruecos empató 1-1 con Brasil en la primera jornada y luego venció 1-0 a Escocia, repitiendo la victoria del Mundial 1998, cuando ganaron 3-0.