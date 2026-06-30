Ayub Bouadi, centrocampista de Marruecos, elogió el juego de los Leones del Atlas ante Holanda en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

El equipo aspira a llegar lejos en el torneo tras clasificarse para octavos al vencer 3-2 en penaltis a Holanda, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Bouadi, de 18 años, convocado por primera vez en mayo tras rechazar a Francia, afirmó: «Esta actuación muestra nuestra fuerza: la confianza en nuestras capacidades; apenas empezamos».

Y añadió: «Todavía nos esperan muchos partidos si queremos llegar a la final e intentar ganar este trofeo; aún no lo hemos conseguido. Celebraremos un poco y luego nos centraremos en enfrentarnos a la selección de Canadá, que es muy fuerte y cuenta con jugadores excelentes. No se trata de estar bien en un solo partido, sino de la continuidad y de ganar títulos».

En la misma línea, Issa Diop, autor del gol del empate, instó a recuperar la concentración y declaró tras el partido: «Estamos muy contentos, pero esta alegría no durará mucho porque, al fin y al cabo, solo ha sido un partido de los dieciseisavos de final. Ahora nos espera otro partido muy pronto contra Canadá, y nos prepararemos bien para este enfrentamiento tan importante».