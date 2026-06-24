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Loai Mohamed

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Bouadi en el banquillo y Al-Kaabi de titular: Wahbi hace cuatro cambios en la alineación de Marruecos ante Haití

Marruecos vs Haití
Marruecos
Haití
World Cup
M. Ouahbi
Marruecos
Haití
EE. UU.

Los Leones del Atlas, con una nueva alineación en la última jornada

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha anunciado la alineación que enfrentará a Haití mañana jueves a primera hora, en la tercera y última jornada del Grupo 3 de la Copa del Mundo 2026.

Wahbi realiza cuatro cambios respecto al once que venció a Escocia, tras repetir la misma alineación en los dos primeros partidos.

En defensa, Radwan Halhal reemplaza a Issa Diop y Anas Salah al-Din a Nasir Mazraoui; en el medio, Sofiane Amrabat entra por Ayub Bouadi; y en ataque, Ayub El Kaabi sustituye a Ezzedine Ounahi.

Marruecos es segundo del Grupo C con 4 puntos, por detrás de Brasil por diferencia de goles.

Haití, último sin puntos, ya está eliminado.

World Cup
Marruecos crest
Marruecos
MAR
Haití crest
Haití
HAI

La alineación completa de Marruecos es:

Portero: Yassine Bono.

Defensa: Achraf Hakimi, Shadi Riad, Radwan Halhal, Anas Salah al-Din.

Centrocampo: Sofiane Amrabat, Nail El Ainaoui, Bilal El Khannous.

Delanteros: Ismail Saibari, Ibrahim Díaz y Ayub Al-Kaabi.

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