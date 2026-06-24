Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha anunciado la alineación que enfrentará a Haití mañana jueves a primera hora, en la tercera y última jornada del Grupo 3 de la Copa del Mundo 2026.

Wahbi realiza cuatro cambios respecto al once que venció a Escocia, tras repetir la misma alineación en los dos primeros partidos.

En defensa, Radwan Halhal reemplaza a Issa Diop y Anas Salah al-Din a Nasir Mazraoui; en el medio, Sofiane Amrabat entra por Ayub Bouadi; y en ataque, Ayub El Kaabi sustituye a Ezzedine Ounahi.

Marruecos es segundo del Grupo C con 4 puntos, por detrás de Brasil por diferencia de goles.

Haití, último sin puntos, ya está eliminado.

La alineación completa de Marruecos es:

Portero: Yassine Bono.

Defensa: Achraf Hakimi, Shadi Riad, Radwan Halhal, Anas Salah al-Din.

Centrocampo: Sofiane Amrabat, Nail El Ainaoui, Bilal El Khannous.

Delanteros: Ismail Saibari, Ibrahim Díaz y Ayub Al-Kaabi.