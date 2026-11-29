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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha dado a conocer la alineación de su equipo para enfrentarse al Manchester City en el Emirates Stadium este domingo por la tarde, en el cierre de la 12.ª jornada de la Premier League.

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El once del Arsenal deparó una sorpresa con la ausencia de Declan Rice, estrella del centro del campo del conjunto londinense, que tampoco figura en el banquillo.

Kai Havertz lidera el ataque del Arsenal, acompañado por el trío formado por Martin Odegaard, Noni Madueke y Christos Tzolis, mientras que el portero David Raya es titular pese a las dudas que había sobre su participación tras lesionarse en el partido ante el Newcastle de la jornada anterior.

La alineación del Arsenal es la siguiente:

Portería: Raya.

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Defensa: Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori.

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Centro del campo: Guimarães, Merino, Odegaard.

Ataque: Madueke, Tzolis, Havertz.

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En el otro bando, el joven internacional marroquí Ayoub Bouaddi dirige el centro del campo del Manchester City en el duelo del Emirates, después de marcar su primer gol con el City en el último partido, ante el Nápoles en la Liga de Campeones.

Erling Haaland lidera el ataque del City, acompañado por el trío formado por Enzo Fernández, Iliman Ndiaye y Jérémy Doku.

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La alineación del Manchester City, dirigido por Enzo Maresca, es la siguiente:

Portería: Donnarumma.

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Defensa: Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol.

Centro del campo: Anderson, Bouaddi, Enzo Fernández.

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Ataque: Doku, Ndiaye, Haaland.

El Arsenal lidera la clasificación de la Premier League con 28 puntos, seis más que el Manchester City, tercero.

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El City atraviesa claras dificultades en los últimos tiempos, ya que no ha conseguido ganar en ninguna de las últimas cuatro jornadas de la Premier League.