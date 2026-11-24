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Ayyoub Bouaddi ha entrado en la lista de nombres que han protagonizado momentos especiales en la historia de la Champions League, después de que el joven jugador del Manchester City marcara su primer gol con la camiseta del conjunto inglés ante el Nápoles, con lo que logró un registro histórico para el fútbol marroquí en una noche que terminó con empate 2-2.

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Bouaddi, de 19 años y 53 días, marcó el gol del empate para el Manchester City en el partido disputado este martes, correspondiente a la Champions League, después de que el conjunto italiano se hubiera adelantado, lo que devolvió a los locales al encuentro y les dio la oportunidad de pelear por la victoria.

El tanto llegó en el minuto 67, cuando el balón le llegó a Jérémy Doku dentro del área por el costado izquierdo. El belga se la cedió a Bouaddi y el marroquí soltó un disparo de primeras con la zurda que se coló en la red, sin que el portero Vanja Milinković-Savić pudiera detenerlo.

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El gol supuso un hito importante en la trayectoria de Bouaddi, ya que no solo fue el primero con la camiseta del Manchester City, sino también el primero de su carrera profesional con el primer equipo, con lo que dejó su huella goleadora en una de las mayores competiciones europeas.

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Según una estadística de la cuenta francesa «Stats Foot», Bouaddi se ha convertido en el jugador marroquí más joven en marcar en la historia de la Champions League, tras perforar la red con 19 años y 53 días. Suma así un nuevo logro a su carrera e inscribe su nombre en los registros de los futbolistas marroquíes que han marcado en el torneo continental.

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La influencia del jugador no se limitó al gol: disputó el partido completo, los 90 minutos, y obtuvo una nota de 7,9 en la web «Sofascore», una valoración que refleja el nivel que ofreció durante el encuentro, en el que logró combinar su labor defensiva con su contribución a la construcción de los ataques de su equipo.

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En cuanto al pase, Bouaddi dio 53 pases, de los que 45 llegaron a sus compañeros, con un 85% de acierto. Además, realizó 38 pases en campo del Nápoles, de los que completó 31, frente a 14 pases buenos de 15 en su propio campo, y firmó un 100% de precisión en balones largos en su único intento.

El jugador registró un pase clave durante el encuentro y el valor de goles esperados de sus pases fue de 0,08, aunque no dio ninguna asistencia ni completó ningún centro en sus dos intentos. También demostró su capacidad para gestionar la presión al recuperar el balón en una acción ante Lang antes de intentar superarlo, una jugada que terminó con una entrada de Olivera y la señalización de falta.

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Con esta actuación, la joven promesa marroquí reivindica su presencia en una noche europea importante, pese a que el partido terminó con empate 2-2, y da a la afición del Manchester City un motivo más para seguir su evolución.

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