Cómo ver el Botafogo RJ vs Bahia con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 37 28 nov 2026 - 19:00

El Botafogo recibe al Bahia en la Serie A, aunque la sede aún está por confirmar. El encuentro enfrenta a un equipo estancado en la mitad baja de la tabla con otro que pelea por mantenerse entre los seis primeros.

El equipo de Tite llega tras empatar 1-1 con el Sao Paulo el 23 de noviembre. Fue un resultado discreto después de perder 4-0 ante el Corinthians unos días antes.

El Botafogo solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga. En esa racha ha encajado 10 goles y marcado apenas tres, por lo que necesita mejorar urgentemente en defensa.

El Bahia viene de perder 1-0 en el campo del Coritiba el 21 de noviembre. El equipo de Rogerio Ceni no marcó ni en esa derrota ni en el empate 0-0 anterior ante el Gremio.

El conjunto visitante sigue ocho puestos por encima del Botafogo, en la sexta posición, y ganó 2-1 la última vez que ambos equipos se enfrentaron, en mayo. Ese resultado le da motivos para confiar de cara a esta visita.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre cómo ver el partido.

Por ahora no hay información disponible sobre el canal de televisión ni la retransmisión oficial en directo del Botafogo vs Bahia. Esta página se actualizará cuando se confirmen los detalles de la emisión.

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