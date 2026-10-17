Bosz responde de forma reveladora a las disculpas de Mijnans por la tarjeta roja

Peter Bosz reaccionó de forma llamativa el sábado por la noche a una excusa de Sven Mijnans por su expulsión ante el ADO Den Haag. Tras la sorprendente derrota del PSV por 2-1, Hans Kraay junior le contó al entrenador que el centrocampista había tenido muchos problemas con el sol.

El PSV cayó por sorpresa el sábado por la tarde en su visita al ADO Den Haag, pese a adelantarse pronto. Mijnans abrió el marcador a los 21 minutos con un gran gol, pero en el minuto 43 vio su segunda tarjeta amarilla por una entrada a destiempo sobre Pascal Mulder.

Después del partido, Kraay preguntó a Bosz en ESPN qué le reprochaba al centrocampista. «Bueno, yo nunca hablo en términos de reproches», respondió el entrenador, aunque después dejó claro qué pensaba de la acción: «Creo que se gana una segunda amarilla estúpida».

Kraay expuso entonces la sorprendente explicación que había dado el propio Mijnans tras el encuentro. «Justo en ese último tramo corro al sol…», dijo el centrocampista ofensivo del PSV.

Bosz pareció no saber por un momento qué hacer con aquella explicación. «¿Le molestó mucho el sol?», repitió el entrenador. Después de un largo silencio, acabó pronunciando una sola palabra con una sonrisa: «Vale».

El entrenador del PSV lo dejó ahí y no profundizó en la excusa de su centrocampista. Sin embargo, su largo silencio y su elocuente sonrisa hicieron llamativa su reacción, sobre todo porque poco antes había calificado de «estúpida» la segunda amarilla de Mijnans.

La expulsión acabó saliéndole cara al PSV, que aún ganaba 0-1 al descanso. Pese a la inferioridad numérica, Bosz no quiso atribuir la derrota a la tarjeta roja. «Podemos hacerlo mejor. También con once, creo», afirmó el entrenador, que fue claro sobre el resultado: «Pero, en definitiva, no podemos perder contra el ADO. Ni con once ni con diez».