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Peter Bosz está muy contrariado por la dolorosa derrota del PSV en su visita al Real Madrid (5-1). El equipo de Eindhoven fue superior antes del descanso, pero el conjunto español lo arrolló por completo en la segunda parte. Tras el partido, Bosz señala ante las cámaras de Ziggo Sport, entre otras cosas, los tres cambios que hizo al descanso el entrenador del Real Madrid, José Mourinho.

Preguntado por cuánto tiempo fue la noche del PSV este martes, Bosz responde de forma breve y contundente: «46 minutos». Después, el técnico analiza el vuelco del partido en el Santiago Bernabéu.

«Para empezar, cambia a tres jugadores. Eso se debe, por supuesto, a que fuimos superiores en la primera parte. Ganábamos 1-0 y tuvimos muchísimas ocasiones, pero solo aprovechamos una».

«Ellos aumentaron el ritmo, pero al mismo tiempo creo que nosotros dejamos de hacer las cosas bien», continúa Bosz. «En la segunda parte ya no presionamos como en la primera. Sobre todo, perdimos muchos balones innecesariamente, lo que nos obligaba a perseguirlos una y otra vez».

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A Bosz le sorprenden especialmente las pérdidas de balón de algunos de sus jugadores. «Creo que tenemos que estar más seguros con el balón. Perdemos balones innecesariamente precisamente con jugadores de los que no te lo esperas».

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Cuando le preguntan si hay algo que se pueda hacer ante la calidad individual del Real Madrid, Bosz es claro: «En la primera parte demostramos que sí se puede hacer algo».

«El hecho de que su entrenador tenga que cambiar a tres jugadores al descanso para volver a meterse en el partido y quizá hacerse con el control dice mucho. Nosotros tuvimos el partido bajo control en la primera parte. Presionábamos arriba y ellos mandaban balones fuera por la banda».

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Bosz vio desde el banquillo cómo su equipo se metía en cada vez más problemas tras el descanso, pero no logró cambiar el rumbo del partido. «Fue difícil. Veía que nos estaban arrollando y que ya no reteníamos el balón, pero aun así te preguntas: ¿qué más podemos hacer?».

Después, le preguntan al técnico si el PSV merece un puesto en la ronda intermedia de la Champions League. «Podremos decirlo dentro de tres partidos. Las hipótesis no nos sirven de mucho; la realidad es que solo tenemos cuatro puntos».

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Aun así, Bosz habla con plena confianza de las opciones del PSV de seguir en la Champions League después del invierno. «Esperemos que salga algo de ahí», dice el periodista Sam van Royen. «Eso va a pasar, eso va a pasar», promete Bosz.

Cuando Van Royen sugiere que, para lograrlo, el PSV debe ganar al Viking FK y al VfB Stuttgart, Bosz responde: «Me da igual. También podemos ganarle al Atlético de Madrid, siempre que consigamos esos puntos».