El Al-Ahli saudí afronta el esperado enfrentamiento ante el Sundowns en un estado de concentración, después de que Marino Pušić, director técnico del equipo, y Merih Demiral, su defensa turco, confirmaran que el Al-Ahli es consciente de la magnitud de la tarea que le espera, pero que al mismo tiempo cuenta con la experiencia y la preparación suficientes para disputar uno de sus partidos más destacados.

El Al-Ahli, campeón de Asia, se medirá al Sundowns, campeón de África, mañana sábado, en un enfrentamiento que reúne a dos equipos que conocen el valor de los grandes partidos, lo que obliga a los jugadores del Al-Ahli a afrontar el encuentro con una concentración diferente, especialmente al disputarse el partido en el terreno del equipo sudafricano y ante su afición.

Pušić eleva el nivel del desafío

Marino Pušić no ignoró la fortaleza del rival, sino que comenzó sus declaraciones subrayando la dificultad del enfrentamiento, pero al mismo tiempo se preocupó por enviar un mensaje de confianza a sus jugadores, insistiendo en que el Al-Ahli entra en el partido preparado para enfrentarse al campeón del continente africano.

El entrenador del Al-Ahli dijo en declaraciones a los medios de comunicación: "Nos enfrentamos a un rival muy fuerte, y todos lo saben. Les tenemos todo el respeto, pues son los campeones de África y nosotros somos los campeones de Asia, y por eso también nosotros estamos preparados para este partido".

Las palabras de Pušić reflejan un estado de equilibrio a la hora de afrontar el enfrentamiento, pues el Al-Ahli sabe que el Sundowns cuenta con elementos fuertes y una gran experiencia, pero no quiere que el respeto al rival se convierta en retroceso o miedo, especialmente porque el equipo saudí entra en el partido como campeón de Asia y desea demostrar su capacidad para competir ante los campeones continentales.

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El entrenador también considera que la naturaleza del partido le brinda al Al-Ahli una oportunidad excepcional para crear un momento diferente, especialmente con la presencia de la afición del equipo a su lado a pesar de disputar el encuentro en otro país, lo que consideró un factor positivo antes del pitido inicial.

Pušić dijo: "Siempre es maravilloso saber que tu afición vendrá a un estadio poco familiar y en otro país para apoyarte. Eso es algo maravilloso. Y como dije, los partidos de final siempre son especiales, tienen su ambiente y su dinámica diferentes, y sin duda representan para nosotros una gran oportunidad de lograr algo especial".

Demiral recurre a la experiencia de las grandes citas

Por su parte, Merih Demiral abordó el enfrentamiento desde un ángulo diferente, afirmando que la experiencia de los jugadores del Al-Ahli en los grandes partidos puede ayudar al equipo a superar las difíciles circunstancias que le esperan ante el Sundowns.

El defensa turco dijo: "Sabemos que será un partido difícil, pero tenemos muchos jugadores con experiencia. Durante los últimos años hemos disputado muchas finales ante equipos muy fuertes, y por eso somos conscientes de que el partido de mañana será difícil, pero estamos preparados para él".

Demiral no considera que jugar ante la afición del Sundowns vaya a suponer un factor excepcional para el Al-Ahli, especialmente porque los jugadores del equipo están acostumbrados a disputar partidos bajo una gran presión de la afición, lo que les otorga experiencia para lidiar con el ruido que se espera en las gradas.

Y añadió: "No creo que eso nos vaya a afectar, pues estamos acostumbrados a jugar ante nuestra afición, que genera mucho ruido y presión en las gradas, y por tanto estamos habituados a este tipo de ambientes".

Las declaraciones de Pušić y Demiral revelan la disposición del Al-Ahli a afrontar el partido desde más de un ángulo: el entrenador se centra en respetar la fortaleza del Sundowns manteniendo la confianza en su equipo, mientras que el defensa turco apuesta por la experiencia que los jugadores han adquirido en los grandes enfrentamientos y su capacidad para manejar la presión.