El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, respondió a las críticas que ha recibido en el último periodo, y que se mantuvieron tras su reciente tropiezo en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al-Ahli empató con el Pakhtakor uzbeko por 1-1, en el partido que enfrentó a ambos la noche del lunes, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Y a pesar de que el Al-Ahli estuvo cerca de la derrota, y marcó el gol del empate en el tiempo de descuento, el entrenador neerlandés aseguró que su equipo fue siempre el mejor, en declaraciones ofrecidas en la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat".

Pusic dijo al respecto: "¿Qué puedo decir sobre este partido? Un partido de un solo bando, creamos muchas ocasiones y nos faltó marcar".

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Y añadió: "Realizamos más de 20 disparos, pero no acertamos a marcar; mi equipo merece elogios, especialmente después de haber dado descanso a varios jugadores".

Y concluyó: "Reitero que en cada partido somos el mejor bando y controlamos por completo el desarrollo del juego. Estoy orgulloso de los jugadores y del rendimiento ofrecido. Pensaremos en los compromisos próximos y pasaremos página de este partido con su final".

Así lo confirmó Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli, quien dijo: "Fue un partido de un solo bando, y este no es nuestro equipo. Nos preparamos para el partido ante el Sundowns y, como mencionó el entrenador, hoy lo dimos todo, pero no acertamos, y volveremos con más fuerza si Dios quiere".

Cabe recordar que el Al-Ahli se prepara para enfrentarse al Mamelodi Sundowns sudafricano el próximo sábado, por el título de la Copa de África, Asia y el Pacífico.