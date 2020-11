Borussia vs. Inter: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El Borussia de Marco Rose quiere de una vez certificar su paso a la fase final de la cuando reciba este martes al de Antonio Conte, Alexis Sánchez y Lautaro Martínez, que llega con la baja de Arturo Vidal por irrespetar al VAR contra el .

Los Potros, que superaron por 10-0 al en el global, llegan con la confianza a tope también en la pues con una mixtura de titulares y reservas y pese a sufrir en el primer lapso supo golear al Schalke este fin de semana (4-1), pero el coloso herido Nerazzurri se jugará todas sus cartas en Renania del Norte-Westfalia por lo que se espera que su entrenador incluya a Sánchez junto a su binomio Lukaku-Lautaro para conseguir más peso ofensivo. El último antecedente interista data de este sábado, cuando se impuso fuerte -y con ritmo latino- contra el Sassuolo en Reggio Emilia.

En Italia el juego de ida acabó empatado 2-2. En los 4 goles participó Vidal. Si Inter no gana arriesga incluso ser cuarto y perderse la chance del traslado a la .

Así va el grupo de UCL:

