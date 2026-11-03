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Liga de Campeones
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Borussia Dortmund vs. Real Betis, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
Liga de Campeones

El Borussia Dortmund se enfrenta al Real Betis en la Champions League. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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UruguayDisney+
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Borussia Dortmund vs. Real Betis: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Signal Iduna Park

El partido entre el Borussia Dortmund y el Real Betis comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Borussia Dortmund vs. Real Betis, en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

El partido entre el Borussia Dortmund y el Real Betis se puede ver en directo en DAZN. En Suiza, SRF zwei transmite el encuentro. A continuación se detallan todas las opciones para verlo.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Borussia Dortmund y el Real Betis?

El Dortmund llega a este partido con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue el 2-2 ante el Bayern de Múnich en la Bundesliga. Antes, el BVB ganó 1-0 al Eintracht de Fráncfort y se impuso por 1-2 al Sabah FK a domicilio en la Champions League. En total, el Dortmund marcó siete goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

El Real Betis suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente terminó con una victoria por 1-0 ante el Feyenoord de Róterdam en la Champions League. Su único empate fue un 0-0 frente al Celta de Vigo. La contundente derrota por 2-5 ante el Barcelona sigue siendo su único tropiezo. El Betis marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

BVB

BVB - Formulario

FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

POR
W3-2
BAR
L2-5
FEY
W1-0
CEL
D0-0
MAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Borussia Dortmund vs. Real Betis: alineaciones

Borussia Dortmund contra Real Betis alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesHéctor BellerínHéctor BellerínFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Real Betis

Manager

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Borussia Dortmund vs. Real Betis: estado de forma

BVB

BVB - Formulario

FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

POR
W3-2
BAR
L2-5
FEY
W1-0
CEL
D0-0
MAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Borussia Dortmund vs. Real Betis: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateReal Betis
1
0
0
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
2Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

Borussia Dortmund vs. Real Betis: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4310145+910
D
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
D
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
6
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
9
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
L
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4130105+56
D
D
D
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
15
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
16
RomaRomaROM
412185+35
D
W
L
D
17
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
D
D
W
L
18
VillarrealVillarrealVIL
41128804
D
L
W
L
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
21
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
411256-14
D
L
L
W
22
LASKLASKLAS
411269-34
D
W
L
L
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
24
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
D
W
L
L
25
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
26
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
27
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
L
W
L
28
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
SlovanSlovanSBR
4013113-121
D
L
L
L
36
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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