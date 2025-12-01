Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen, Pokal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En los octavos de final de la DFB-Pokal, este 2 de diciembre se lleva a cabo el emocionante encuentro entre Borussia Dortmund y Bayer 04 Leverkusen. Curiosidad: Ambos equipos jugaron entre sí el pasado sábado. En la Bundesliga, el BVB logró imponerse en la BayArena con un 2-1. ¿Logrará el Dortmund tener éxito de nuevo hoy? La respuesta se conocerá a partir de las 21:00 horas locales en el Signal-Iduna-Park.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber, incluyendo el canal de TV, detalles del streaming y más.

¿Quién transmite Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen hoy en vivo en TV abierta y streaming?

España Gol Stadium Sudamérica ESPN 3, Disney Plus Premium México ESPN 2, Disney+ Premium Estados Unidos Fubo, ESPN

El partido entre el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen se transmitirá en Gol Stadium para España, mientras que en México se podrá ver por ESPN 2 y Disney+, en Sudamérica a través ESPN 3 y Disney+ y en Estados Unidos por Fubo y ESPN.

El juego comienza a las 21:00 horas de España, 14:00 horas de México, 17:00 horas de Argentina y 15:00 horas del Este de los Estados Unidos.

Hora de inicio Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen

DFB-Pokal - DFB Pokal Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Alineaciones

