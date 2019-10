Achraf Hakimi: "Estoy en un nivel muy alto, creo que podría estar en el Real Madrid"

El lateral del Borussia Dortmund, cedido por los blancos, espera llegar a la final de la Champions y enfrentar a los merengues.

Achraf Hakimi, jugador del cedido por el , viene de dejar con la boca abierta a la mayoría de los espectadores en el Eden Arena, donde firmó ante el Slavia Praga dos goles para el equipo alemán, por la segunda jornada del Grupo F de la . Horas más tarde, concedió una extensa entrevista al diario AS en la que confiesa que sueña con jugar la final de la Liga de Campeones contra los blancos, al tiempo que asegura que desea ganarle al en el Camp Nou en la actual temporada.

El marroquí, de apenas 20 años, dijo que ganar al Barça en la Ciudad Condal “es una de las cosas que puedo pedir, seguro, pero sobre todo cumplir los objetivos, ganar lo máximo posible. Seguir a nivel alto, crecer y que las lesiones me respeten”, declaró.

Al ser preguntado por un hipotético cruce con el Real Madrid en la competición europea, aseveró: “Esperemos que no nos toque… O que toque lo más lejos posible. En la final, eso me encantaría. De momento voy paso a paso, con todo el grupo que tenemos ahora lo que debemos es clasificarnos”.

Sobre regresar al Santiago Bernabéu, el jugador, con contrato con el Borussia Dortmund hasta el final de la temporada 2020/21, señaló: "Mi cesión es de dos años y esa respuesta la tengo que dar cuando acabe el préstamo, veré si han merecido la pena estos dos años y si estoy preparado para el Real Madrid. De momento estoy a un nivel muy bueno, así creo que podría estar en el Real Madrid. Pero a final de temporada te digo si estoy o no preparado. Pregúntame en mayo".

"No te voy a mentir, claro que me gustaría triunfar allí. He crecido en el Madrid, es mi casa y ahí me gustaría crecer, pero si no es así intentaré triunfar en otro lado. Ése es mi sueño", finalizó.