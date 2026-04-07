Hugo Borst hace un llamamiento notable a Ronald Koeman y quiere ver a Bryan Linssen en la selección holandesa. Así lo escribe el periodista en una columna para el Algemeen Dagblad. El delantero de 35 años está causando sensación en el NEC, que sorprendentemente ocupa el tercer puesto en la VriendenLoterij Eredivisie.

Borst afirma que es hora de que Linssen debute con la Oranje. «En el NEC juega un futbolista de 35 años al que todos apreciamos: Bryan Linssen. Cada vez está mejor».

Aunque el exdelantero del Feyenoord nunca ha jugado al más alto nivel europeo, el columnista cree que Linssen será una incorporación valiosa para la selección holandesa. «Linssen no es un jugador de categoría excepcional, pero sus estadísticas son buenas y tiene profundidad en su juego, algo poco común en la selección holandesa».

«Linssen marca con regularidad», continúa Borst, que no solo destaca sus goles. «Además, tiene una ética de trabajo extremadamente alta».

«El hombre siempre está en forma, se lanza a por los defensas y pone los pelos de punta a los porteros. Linssen no tiene ni un gramo de grasa, sino que es todo músculo».

Borst compara a Linssen con Wout Weghorst y considera que el delantero del NEC es, en todos los aspectos, un mejor delantero. «Es afable, risueño y sociable. Prácticamente todo lo que le falta a Weghorst».

«Además, Linssen es mejor de cabeza. Llega más alto que Weghorst, que para mí tampoco está nada mal. Pero si ya nos ponemos sociables, Koeman: piensa en Bryan Linssen».