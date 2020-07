Confesiones sobre Borré: desde el día en que quiso dejar el fútbol hasta su espina por la final de Libertadores con Flamengo

Ana Caicedo, esposa del jugador de River y periodista, contó algunas anécdotas en una extensa entrevista. Altas y bajas en la carrera del colombiano.

"Uno de los mejores partidos de Rafael fue contra Flamengo, que lamentablemente se termina perdiendo. La acumulación de partidos seguidos le terminó pasando factura. Termina siendo cambiado por un dolor muscular y creo que lo que él más se reprochó fue haber salido. Siempre me dice 'me hubiera quedado así fuera con dolor'", sostuvo en una entrevista la esposa de Santos Borré, Anita Caicedo, quien además de ser su compañera de vida es periodista deportivo y muy fanática del fútbol.

En diálogo con Todxs Jugamos, la joven habló con total sinceridad y se abrió a tal punto de confesar que su marido pensó en dejar su carrera cuando las cosas no le salían bien en . "Venía de ser ídolo en , la gente lo amaba y respetaba, pero llegamos a España ( ) y era un cero a la izquierda. Pasó a con ganas de jugar y le costó muchísimo, no lo ponían ni lo tenían en cuenta. En enero, a mitad de temporada, me dijo que se iba a retirar del fútbol. Decía que quería volver a y ponerse a estudiar. Verlo a él quebrado para mí fue chocante, llorando me dijo que quería retirarse", confesó.

Sin embargo, luego llegaría la oferta para jugar en River, una verdadera apuesta de Marcelo Gallardo, tras el éxodo de Lucas Alario y Sebastián Driussi. Pero el "cafetero" cumplió con creces y derribó algunos prejuicios o miradas de reojo en base a su gran esfuerzo y jerarquía: hoy por hoy, los hinchas rezan para que no se vaya de Núñez.

Por último, acerca de su futuro, aseguró que son muy felices en Buenos Aires, pero que será una difícil decisión: "No puedo decir si River es su lugar en el mundo, porque él tiene mucha carrera por delante. Sí encontró en River un lugar donde pudo demostrar lo que tiene, mejorar las falencias y exponer su talento. Él está muy feliz, si va a seguir o no, lo va a decidir con sus representantes", finalizó.