Borré llegó a la Argentina y se atajó ante la prensa: "Estoy muy feliz en River"

El colombiano regresó a Buenos Aires para ponerse a disposición de Gallardo y su cuerpo técnico, aunque bien sabe de los rumores por su posible ida.

Después de pasar estos meses de cuarentena en su natal, Rafael Santos Borré llegó a Buenos Aires para ponerse a disposición de River. Si bien seguía entrenando con su preparador físico, los tiempos se acortan y al igual que otros extranjeros, ya regresó a .

Pero no solo debió enfrentarse a los controles de la Aduana, sino además a la prensa, que espera con ansias conseguir respuestas sobre su futuro, con una siempre latente salida al exterior. "Estoy muy feliz y tranquilo en River. Es un equipo que me ha dado muchas cosas. Lo que llegue hay que analizarlo, pero no estoy apurado para tomar una decisión" , reconoció el delantero a TyC Sports. El "Comandante" aterrizó junto a Carrascal, otro de los que pueden llegar a dejar Núñez.

Luego se refirió a su contrato, que termina a mediados del año próximo: " Sé que el tema del contrato es complejo por las cláusulas que hay, pero estoy tranquilo por el respaldo del cuerpo técnico y los compañeros. Ya estoy pensando en lo que viene y espero que pronto vuelva el fútbol, soy positivo y creo que dentro de muy poco vamos a tener la posibilidad de empezar a entrenar", finalizó.