Según informa el portal Geissblog, la AS Roma está buscando un nuevo extremo izquierdo y también tiene en su radar al atacante de 19 años.

Al parecer, los giallorossi también están dispuestos a poner sobre la mesa la cifra de traspaso de 50 millones de euros exigida por el Colonia. Recientemente, la Roma fue vinculada con Jean-Matteo Bahoya, del Eintracht de Fráncfort, en una operación en la que se hablaba de 45 millones de euros. Al menos cabe suponer que los romanos estarían dispuestos a invertir una cantidad similar por El Mala.

Sin embargo, está por ver si El Mala tiene interés en la Roma y en la Serie A. Según informaciones de Sky, el internacional sub-21 en siete ocasiones no ve, al menos por ahora, su futuro cercano en Italia.

Mientras tanto, un traspaso del jugador de 19 años al BVB parece estar ya definitivamente descartado. Según Geissblog, además de que las condiciones económicas no eran suficientes desde el punto de vista del Colonia, en la cúpula directiva del Effzeh molestó especialmente la forma de actuar del club aurinegro.

Según esa información, el Colonia "no estuvo de acuerdo con la manera en la que supuestamente el Dortmund intentó influir sobre el jugador para hacer más probable un cambio", se afirma textualmente. Como consecuencia, en Geißbockheim se acordó internamente romper de inmediato cualquier negociación con el Borussia.

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¿También se baja RB Leipzig de la puja por Said El Mala?

Dentro de la Bundesliga, ahora solo quedaría RB Leipzig como posible interesado. Sin embargo, según Geissblog , el club sajón ha comunicado al 1. FC Colonia que en este momento ni puede ni quiere asumir la cifra solicitada.

Un giro en esta situación solo podría producirse si Leipzig genera recursos económicos adicionales mediante una venta de Yan Diomande. Solo entonces tendría los recursos necesarios para volver a lanzar una ofensiva por El Mala.

Al margen de las especulaciones, la joven promesa está demostrando su calidad futbolística en la preparación veraniega. En la victoria por 8-0 en el amistoso contra el Bergisch Gladbach del jueves, el atacante marcó su primer gol de la temporada actual.