Borja Iglesias deja la Selección España: "No volveré hasta que este tipo de actos no queden impunes"

El delantero del Betis deja clara su postura luego del escándalo que involucra a Luis Rubiales y su no dimisión tras el beso a Jenni Hermoso.

Borja Iglesias, delantero del Real Betis, ha anunciado este viernes que no jugará más en la Selección España. Lo hace después de que Luis Rubiales anunciara que no dimitirá a la presidencia de la RFEF.

Rubiales, contra todo pronóstico, dijo este mediodía que no dimitirá a su cargo, pese a las incesantes peticiones desde distintos sectores para que lo hiciera luego del beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino.

"Estoy triste y decepcionado", empezó escribiendo en su cuenta de Twitter mientras Rubiales comparecía en la Asamblea General Extraordinaria. "Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera", continuó el ex delantero del Espanyol.

Y remató: "No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente. Estoy flipando".