Borgetti: "Cualquiera quisiera la historia de Chicharito"

En entrevista con nuestros micrófonos, el otrora '9' defendió a CH de las críticas en su contra por autodenominarse "leyenda".

Para Jared Borgetti, segundo goleador en la historia de la Selección mexicana, la carrera que Javier Hernández Balcázar construyó en Europa es digna de envidia de la buena para cualquier colega suyo.

"Cualquiera quisiera la historia de Chicharito. Aunque a la mejor no haya tenido mucha continuidad en uno o en otro (equipo), lo hizo bien. Nadie le ha regalado nada, pese a que a lo mejor a estas alturas de su carrera podríamos pensar que tendría que haber seguido en Europa", destacó el ahora analista a través de un live en Instagram con Goal.

"Tienes que pensar en tu futuro como persona, no como jugador ya. Hacia dónde puedo ir (específicamente en el Viejo Continente), qué tanto me ofrecen, me conviene o no. Está esta opción, puede ser menos competitiva, pero para los cuatro o cinco años por jugar que me quedan...", opinó sobre la decisión del delantero de irse del y La LIga rumbo a la con el Galaxy.

En mayo del 2017, en un amistoso frente a , el tapatío le quitó el récord de más anotaciones con el Tricolor al Zorro del Desierto, quien había marcado 46 tantos.