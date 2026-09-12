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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Bono vuelve a la portería del Al-Hilal ante el Al-Taawoun y el triángulo del terror lidera el ataque

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
1ª División
Y. Bounou
Arabia Saudí
Marruecos

El Zamalek quiere recuperar la senda de las victorias

El marroquí Yassine Bono, guardameta del Al-Hilal, regresó a la alineación del equipo en el duelo ante el Al-Taawoun en la Roshn Saudi League, mientras que el triángulo del terror lidera la línea de ataque.

El Al-Hilal visita al Al-Taawoun, este sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, anunció la alineación oficial, que registró el regreso de Bono, tras recuperarse de la lesión que lo mantuvo ausente en el pasado partido ante el Neom, que terminó con derrota por dos goles a cero.

Bono jugará por detrás del cuarteto formado por Mohammed Mahzari y Mutaib Al-Harbi en los costados, y Hassan Tambakti y el senegalés Kalidou Koulibaly en el centro de la defensa.

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El trío del centro del campo estará formado, como de costumbre, por el serbio Sergej Milinkovic-Savic, el portugués Rúben Neves y Mohammed Kanno.

En cuanto a la línea de ataque, estará compuesta por el trío extranjero, liderado por el inglés Ollie Watkins, y a sus costados el neerlandés Crysencio Summerville y el brasileño Gabriel Martinelli.

El Al-Hilal quiere recuperar el liderato de la liga saudí, ya que ocupa actualmente el tercer puesto con 15 puntos, cosechados de 5 victorias y una derrota, a dos puntos del Al-Ittihad y a un punto del Al-Qadisiyah, que disputaron un partido más.

Por su parte, el Al-Taawoun ocupa el decimocuarto puesto en la tabla de clasificación con solo 3 puntos, cosechados de 3 empates y otras tantas derrotas, sin haber logrado ninguna victoria.

La alineación del Al-Hilal quedó de la siguiente manera:

  • Portería: Yassine Bono
  • Defensa: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Mutaib Al-Harbi
  • Centro del campo: Rúben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Mohammed Kanno
  • Ataque: Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville
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