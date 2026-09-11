Bono pone fin a los rumores antes del duelo entre Al Hilal y Al Taawoun

El marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al Hilal, puso fin a la polémica surgida en torno a su situación de cara al partido ante el Al Taawoun, después de que el conjunto capitalino anunciara la disponibilidad de su portero para disputar el esperado encuentro entre ambos equipos en la Roshn Saudi League.

El Al Hilal se prepara para enfrentarse al Al Taawoun mañana sábado, en el marco de la séptima jornada de la Roshn League, un partido en el que el equipo capitalino buscará recuperar su equilibrio con rapidez tras la sorprendente derrota ante el Neom en la pasada jornada.

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Las dudas habían rodeado la participación de Bounou ante el Al Taawoun, después de que el portero marroquí sufriera una lesión durante los ejercicios de calentamiento previos al partido contra el Neom, lo que confirmó su ausencia en el encuentro que terminó con la derrota del Al Hilal por dos goles a cero.

Sin embargo, el Al Hilal anunció hace unos instantes la participación de Bounou en los entrenamientos colectivos con total normalidad, lanzando así un mensaje claro sobre la disponibilidad del guardameta marroquí y poniendo fin a los rumores que hablaban de la continuidad de su ausencia ante el Al Taawoun.

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El Al Hilal se había visto obligado a recurrir a Mohammed Al Owais en el partido contra el Neom, un encuentro en el que se apreciaron algunos problemas defensivos y en la portería, especialmente en el segundo gol encajado, después de que Al Owais no lograra hacerse con el ataque de la manera requerida.

El regreso de Bounou llega en un momento sumamente importante para el Al Hilal, que busca una reacción contundente ante el Al Taawoun tras el varapalo del Neom, ya que el conjunto capitalino confía en que su portero titular recupere su puesto bajo los palos y ayude al equipo a salir con un resultado positivo en el cierre de la séptima jornada de la Roshn League.