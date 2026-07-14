Los jugadores árabes han destacado en el Mundial 2026, según los «FIFA Power Rankings», que evalúan su rendimiento individual mediante indicadores técnicos y estadísticos.

Para los jugadores de campo se usaron tres indicadores: rendimiento ofensivo, creatividad y rendimiento defensivo, con una puntuación independiente para cada uno.

Para los porteros se usan solo dos indicadores (protección de la portería y juego con el balón), por la naturaleza de su posición.

Para comparar de forma justa a jugadores de distintas posiciones, «Koora» calculó la media de los tres indicadores para los de campo y la media de los dos indicadores para los porteros, obteniendo así una clasificación de las principales estrellas árabes del torneo.

El marroquí Achraf Hakimi lideró la clasificación con 6,09 puntos, seguido de su compatriota Ismail Al-Saybari (5,87).

Le siguió Ezzedine Ounahi, tercero con 5,72, mientras que Ibrahim Díaz fue cuarto con 5,71.

En quinto lugar empataron los egipcios Imam Ashour, Mustafa Zico y Mohamed Salah con 5,69, y el marroquí Shamseddine Talbi fue octavo con 5,65.

El egipcio Mahmoud Hassan Trezeguet fue noveno con 5,57 y Muhannad Lashin décimo con 5,50.

El marroquí Bilal El Khannous cerró el top-10 con 5,45.

Entre los porteros, el marroquí Yassine Bono se mantuvo en la élite del torneo al ocupar el cuarto puesto mundial de la FIFA, seguido del egipcio Mostafa Shubair en quinto lugar.

En la media de protección de portería y juego con balón, Bono sumó 6,58 puntos por 6,24 de Shubair, consolidando el dominio árabe en la posición.

Así, el once ideal incluyó a seis jugadores marroquíes y cinco egipcios, reflejando el destacado papel de ambas selecciones en el torneo.

Ambas selecciones superaron la fase de grupos y llegaron a las eliminatorias, confirmando el buen nivel del fútbol árabe en el Mundial 2026.

Marruecos terminó primero del Grupo 3 tras empatar con Brasil (1-1) y ganar a Escocia (1-0) y luego a Haití (4-2). En la ronda de 32 eliminó a Países Bajos en los penaltis y en octavos venció 3-0 a Canadá, antes de caer 2-0 ante Francia en cuartos.

Egipto empató con Bélgica (1-1), venció a Nueva Zelanda (3-1) y, tras igualar con Irán (1-1), avanzó a dieciseisavos.

En esa ronda eliminó a Australia en los penaltis tras el 1-1 y, en octavos, cayó 3-2 ante la campeona Argentina pese a haber liderado 2-0.

Lee también:

Como si hubieran ganado el Mundial… ¿Por qué celebró más Egipto a pesar de que el logro de Marruecos fue mayor?