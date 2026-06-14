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Bono: No nos detendremos en Brasil; el Mundial es una oportunidad única

Y. Bounou
Brazil vs Marruecos
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Marruecos
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Escocia vs Marruecos
Escocia
Al Hilal
1ª División
Marruecos
Brasil
EE. UU.
Escocia
Arabia Saudí

¿Qué dijo el veterano portero marroquí?

Yassine Bono, portero de Marruecos, resaltó la importancia de mantener el mismo espíritu tras el valioso empate 1-1 ante Brasil en la primera jornada del Mundial 2026.

Tras el encuentro, declaró a los medios: «Alabado sea Dios, creo que nos hemos acercado a dar lo mejor de nosotros mismos. Hubo buenos momentos en los que el equipo se movió como se esperaba, y lo más importante es que salimos con buena forma física para el próximo partido contra Escocia, que será muy duro».

Y añadió: «Debemos mantener el trabajo y el nivel que mostramos; no podemos detenernos en Brasil».

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El guardameta del Al-Hilal saudí invitó a disfrutar del torneo: «Quiero que todos los jugadores disfruten de esta participación en el Mundial, porque momentos como estos no se repiten a menudo y no se olvidan fácilmente».

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Escocia crest
Escocia
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Marruecos
MAR

Y concluyó: «Si disfrutamos de esta experiencia y damos todo en el campo, podremos lograr algo grande».

Marruecos busca su primer triunfo ante Escocia en la segunda fecha del Grupo C para acercarse a la siguiente ronda.

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