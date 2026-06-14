Bono: No nos detendremos en Brasil; el Mundial es una oportunidad única

Yassine Bono, portero de Marruecos, resaltó la importancia de mantener el mismo espíritu tras el valioso empate 1-1 ante Brasil en la primera jornada del Mundial 2026.

Tras el encuentro, declaró a los medios: «Alabado sea Dios, creo que nos hemos acercado a dar lo mejor de nosotros mismos. Hubo buenos momentos en los que el equipo se movió como se esperaba, y lo más importante es que salimos con buena forma física para el próximo partido contra Escocia, que será muy duro».

Y añadió: «Debemos mantener el trabajo y el nivel que mostramos; no podemos detenernos en Brasil».

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El guardameta del Al-Hilal saudí invitó a disfrutar del torneo: «Quiero que todos los jugadores disfruten de esta participación en el Mundial, porque momentos como estos no se repiten a menudo y no se olvidan fácilmente».

Y concluyó: «Si disfrutamos de esta experiencia y damos todo en el campo, podremos lograr algo grande».

Marruecos busca su primer triunfo ante Escocia en la segunda fecha del Grupo C para acercarse a la siguiente ronda.