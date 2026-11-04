Bono, Mendy y un dúo egipcio: feroz pugna por el premio al mejor portero de África

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció la lista de candidatos al premio al mejor portero del continente africano para 2026.

La lista incluye a la dupla egipcia formada por Mostafa Shobeir, guardameta del Al Ahly, y El Mahdi Soliman, guardameta del Zamalek, junto a la dupla marroquí de Yassine Bono, guardameta del Al Hilal saudí, y Ahmed Reda Tagnaouti, guardameta del Forces Armées Royales.

La lista también incluye al argelino Oussama Benbot, guardameta del USM Alger, y al senegalés Édouard Mendy, guardameta del Al Ahli saudí, además de Vozinha, guardameta del Colo-Colo y de la selección de Cabo Verde, tras su brillante actuación en el Mundial 2026, donde guio a la selección de su país a superar la fase de grupos en su primera participación en un Mundial, antes de quedar eliminado con dificultad ante Argentina en la prórroga.

La lista de los 10 porteros candidatos al premio se completa con: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica), Yahia Fofana (Rizespor, Costa de Marfil) y Lionel Mpasi (Le Havre, República Democrática del Congo).

Se espera que el ganador se anuncie durante la gala de entrega de premios de la CAF, prevista para el próximo 7 de diciembre en la ciudad nigeriana de Lagos.

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