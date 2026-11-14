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Muhammad Sharaf Eldeen
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Bono irrumpe en la lista de Hakimi y Nesyri, y El Nesyri supera a Ziyech en la carrera de los máximos goleadores históricos

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Yassine Bounou, portero de la selección de Marruecos, celebró alcanzar los 100 partidos internacionales con la camiseta de Marruecos, al participar en la gran victoria ante Níger por 5-1, el viernes por la noche en el estadio Mohamed V de Casablanca, en el marco de la tercera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Bono se convirtió en el tercer jugador en la historia de la selección marroquí en alcanzar los 100 partidos internacionales, por detrás de Noureddine Naybet, que encabeza la lista de los más participativos con 115 encuentros, y de Achraf Hakimi, que llegó a los 104 partidos.

La centésima aparición no fue una mera ocasión de celebración para el guardameta marroquí, ya que desempeñó un papel importante en el mantenimiento de la ventaja de su selección, cuando detuvo un penalti en el minuto 45, ejecutado por Youssouf Oumarou, que podría haber devuelto a Níger al partido y logrado el empate, ya que la selección marroquí iba por delante en ese momento (2-1).

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El penalti llegó después de que Mohamed Abdoul Rahman recortara distancias para Níger en el minuto 41, aprovechando un error de Bono en una salida de su portería.

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Pero el veterano guardameta compensó rápidamente ese fallo al detener el penalti, antes de que Achraf Hakimi marcara el tercer gol de Marruecos, en el tercer minuto del tiempo añadido de la primera parte.

Bono ha detenido 12 penaltis de los 60 a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera, con un porcentaje de acierto del 20%.

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Ofreció un gran partido en su centésima aparición, al atajar cinco intentos a su portería, contribuyendo así a la victoria de Marruecos por cinco goles a uno y a llegar a los nueve puntos en lo más alto del Grupo Uno de la clasificación.

La estrella del Al-Hilal saudí, nacido el 5 de abril de 1991 en la ciudad canadiense de Montreal, es uno de los porteros más destacados de la historia del fútbol marroquí.

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Bono fue una de las grandes figuras de su selección durante el Mundial de 2022 en Qatar, cuando contribuyó a que Marruecos alcanzara las semifinales, por primera vez en la historia de las selecciones africanas y árabes, además de proclamarse campeón de la Europa League con el Sevilla en 2023.

En-Nesyri amplía su cuenta

El partido también vio cómo Youssef En-Nesyri sumaba un nuevo gol a su cuenta internacional, tras marcar el cuarto tanto de Marruecos en el minuto 77, a pase de Achraf Hakimi, elevando así su registro a 26 goles con la selección.

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Ahmed Faras encabeza la lista con 36 goles con Marruecos, seguido de Salaheddine Bassir con 27 goles, luego Youssef En-Nesyri tercero con 26 goles, y Hakim Ziyech cuarto con 25 goles.

Una racha histórica para Marruecos

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En el mismo sentido, la selección de Marruecos continuó reforzando su destacado historial como local, en las eliminatorias clasificatorias para los grandes torneos.

Cosechó su decimosexta victoria consecutiva en los partidos que disputa en su terreno, dentro de la clasificación de la Copa Africana de Naciones y del Mundial, según la red francesa "stats foot", logrando así su mejor racha de victorias como local en este tipo de competiciones.

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Esta cifra es la prolongación de la gran evolución que han experimentado los resultados de la selección marroquí durante los últimos años, después de imponerse como una potencia destacada a nivel del continente africano y del mundo.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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