Kylian Mbappé falló un penalti ante Marruecos en el minuto 28 de los cuartos de final del Mundial 2026, detenido por el portero Yassine Bono.

Según el portal francés «stats foot», Mbappé es el segundo jugador de la historia de Francia que falla un penalti en un Mundial, tras 18 lanzados a favor de los «Gallos».

El primero fue Karim Benzema, que falló ante Suiza el 20 de junio de 2014.

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Mbappé forzó el penal tras ser derribado por el lateral marroquí Nasser Mazraoui, pero Bono detuvo con facilidad el lanzamiento del astro del Real Madrid.

Marruecos avanzó a cuartos tras golear 3-0 a Canadá, mientras que Francia venció 1-0 a Paraguay con apuros.



