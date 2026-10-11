El marroquí Yassine Bounou, portero del Al-Hilal, habló sobre las aspiraciones del Zaeem de competir por los títulos durante la temporada actual.

El Al-Hilal venció a su rival, el Al-Ittihad, por 3-2, en el partido que los enfrentó la noche del sábado en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn League.

Bounou elogió, en declaraciones tras el partido recogidas por el diario "Asharq Al-Awsat", el desarrollo del nivel de la liga saudí, señalando que la incorporación de jugadores destacados ha contribuido a elevar la calidad de la competición.

Sobre enfrentarse a los amigos (Youssef En-Nesyri) dentro del campo, Bounou afirmó: "El fútbol es hermoso porque te reúne con amigos que llegan a ser como una familia, ya sea en el club o en la selección, pero los días pasan y te encuentras obligado a enfrentarte a ellos, y eso no es algo fácil".

Bounou concluyó sus declaraciones hablando del duelo ante el Al-Sadd, donde dijo: "La AFC Champions League Elite es uno de los principales objetivos del club esta temporada, ganamos el primer partido y, si Dios quiere, continuamos".







