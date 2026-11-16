Bono devuelve el favor a la «leyenda marroquí» que le enseñó el secreto de los penaltis: «Todo el mérito es suyo»

Yassine Bono, portero del Al Hilal y de la selección de Marruecos, ha revelado a quién debe una de las técnicas en las que se apoya para detener penaltis.
En unas declaraciones tras la victoria de Marruecos por 5-1 ante Níger en la clasificación para la Copa África, recogidas por el diario español Sport, el guardameta señaló que fue el legendario portero marroquí Badou Zaki quien le transmitió este método durante su etapa en el Wydad de Casablanca.
Bono explicó que Zaki le enseñó esta técnica cuando jugaba en el Wydad: «Cuando jugaba en el Wydad, Badou Zaki fue quien me enseñó este método para detener penaltis, y todo el mérito es suyo».
Las palabras del portero del Al Hilal llegaron tras su intervención decisiva en el partido, en el que detuvo un penalti lanzado por Youssef Amro y despejó después el rechace, privando a Níger de recortar distancias y manteniendo la ventaja de Marruecos.
Bono indicó que guardó durante años el consejo que recibió de Zaki, pero que no empezó a aplicarlo hasta hace poco, cuando decidió recuperar la técnica que aprendió en sus inicios con el Wydad.
Una leyenda de la portería marroquí
Badou Zaki está considerado uno de los porteros más destacados de la historia del fútbol marroquí y africano, después de guiar a su selección a una gesta histórica en el Mundial de México 1986, cuando Marruecos se convirtió en la primera selección africana en alcanzar los octavos de final del torneo.
Zaki ganó el Balón de Oro africano ese mismo año y también dejó su huella en los campos españoles durante su etapa en el Real Mallorca, que se prolongó entre 1986 y 1992. En ese periodo conquistó el Trofeo Zamora al portero menos goleado de LaLiga en la temporada 1988-1989, antes de llegar a la final de la Copa del Rey en 1991.
Zaki continuó su carrera en los banquillos y llevó a la selección marroquí a la final de la Copa Africana de Naciones de 2004, lo que le consolida como uno de los nombres más destacados de la historia del fútbol marroquí.
Bono celebra su partido número 100 con Marruecos
El duelo ante Níger tuvo un significado especial para Bono, que disputó su partido internacional número 100 con la camiseta de la selección marroquí, un hito que el portero celebró al término del encuentro, en el que expresó su agradecimiento por el apoyo de la afición que acudió al estadio en Casablanca.
La ciudad ocupa un lugar especial en la trayectoria de Bono, que comenzó su carrera profesional en el Wydad de Casablanca antes de marcharse a España en 2012, donde pasó por el Atlético de Madrid, el Real Zaragoza, el Girona y el Sevilla, con el que logró sus mayores éxitos europeos, antes de fichar por el Al Hilal saudí.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.