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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Bono desafía a los grandes del mundo: «No nos importa quién sea nuestro próximo rival... Nuestro objetivo es derrotarlos a todos»

Y. Bounou
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Declaraciones llamativas del estrella marroquí tras clasificarse para los dieciseisavos de final

Tras avanzar a dieciseisavos del Mundial 2026, Yassine Bono, portero de Marruecos, afirmó que los «Leones del Atlas» no piensan en su próximo rival, sino en seguir ganando.

El equipo avanzó a la siguiente ronda tras vencer 4-2 a Haití en la última fecha del grupo, sumando 7 puntos y quedando segundo, solo por detrás de Brasil por diferencia de goles.

Pese a la clasificación, Bono admitió que Marruecos no brilló ante Haití y que el inicio no fue ideal.

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El portero del Al-Hilal saudí declaró a la cadena marroquí «Al-Riyadiya»: «No empezamos bien el partido contra Haití, pero con el paso de los minutos conseguimos enderezar el rumbo y mejorar nuestro juego».

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Y añadió: «Si queremos llegar lejos en este Mundial, no debemos pensar en nuestros rivales, sino en ganar a cualquier equipo que nos toque».

Bono agradeció el apoyo de la afición marroquí, presente y notoria dentro y fuera de las gradas.

Y añadió: «Damos las gracias a la afición que nos apoya constantemente; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el Mundial».

El combinado marroquí busca prolongar su buena racha en la fase eliminatoria y seguir haciendo historia tras avanzar a los dieciseisavos de final.

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