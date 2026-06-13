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Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport
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Traducido por

Bono desafía a Brasil: «Hemos venido a divertirnos y no le tenemos miedo a nada»

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Y. Bounou
1ª División
Al Hilal
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Arabia Saudí

¿Qué dijo el veterano portero marroquí?

Yassine Bounou, portero del Al-Hilal saudí y de Marruecos, mostró gran valentía antes de enfrentarse a Brasil el domingo en la primera jornada del Mundial 2026.

Marruecos, encuadrado en el Grupo C con Brasil, Haití y Escocia, busca repetir el milagro de las semifinales de 2022.

Lee también: Más que un torneo, el Mundial 2026 marca el futuro de la selección saudí.

Bono declaró: «Hemos venido al Mundial para disfrutar y darlo todo; no le tememos a ningún equipo y ante Brasil mostraremos nuestra personalidad, porque queremos ganar y seguir adelante».

Y añadió: «Nos hemos preparado bien y tenemos la capacidad de ganar; somos una gran selección con jugadores magníficos en todas las posiciones».

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Brazil
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Marruecos
MAR

Sobre el clima en Estados Unidos, el portero del Al-Hilal afirmó: «Las selecciones africanas están acostumbradas; para nosotros es normal y podemos jugar en cualquier circunstancia».

Concluyó: «Llevamos aquí una semana y todos los jugadores se han acostumbrado al clima; nuestro objetivo es ofrecer una buena actuación en el Mundial».

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