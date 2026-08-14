Nasser Al-Shamrani, leyenda del Al-Hilal y de la selección de Arabia Saudita, dirigió duras críticas al nivel del "Líder" pese a la victoria por 4-2 ante el Al-Faisaly en la primera jornada de la Roshn Saudi League, subrayando que el triunfo no ocultó algunos problemas que siguen siendo evidentes dentro del equipo.

Al-Shamrani considera, en declaraciones a través del programa "Dawrina Gheir", que el Al-Hilal no ofreció el nivel que refleja la magnitud del potencial existente en la plantilla del equipo, señalando que el rendimiento sigue arrastrando los mismos errores que aparecieron durante el último periodo, lo que sitúa al cuerpo técnico dirigido por el italiano Simone Inzaghi ante un gran desafío.

Bono salva al Al-Hilal y Koulibaly, bajo la lupa

Nasser Al-Shamrani elogió el papel que desempeña el marroquí Yassine Bono con el Al-Hilal, considerando que el veterano portero tuvo una gran influencia a la hora de proteger al equipo de encajar más goles, y que su brillante actuación contribuyó a ocultar algunos de los defectos que aparecieron ante el Al-Faisaly.

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Al-Shamrani dijo que "los méritos de Bono son demasiados para Inzaghi", en referencia a la importancia de las paradas del portero marroquí y a su papel a la hora de ayudar al Al-Hilal a superar las situaciones difíciles, subrayando que contar con un guardameta de esta calidad concede al equipo un mayor margen para lidiar con los errores.

Asimismo, la leyenda del Al-Hilal señaló que el nivel del defensa senegalés Kalidou Koulibaly representa un punto influyente dentro del engranaje del equipo, explicando que el rendimiento del jugador no repercute únicamente en él, sino que su influencia se extiende al grupo entero, especialmente ante la importancia de la estabilidad defensiva para cualquier equipo que compita por los títulos.

Inzaghi, ante los mismos errores

Y pese a la contundente victoria ante el Al-Faisaly, Al-Shamrani insistió en que el Al-Hilal no aportó nada nuevo en el aspecto técnico, considerando que el equipo sigue padeciendo los mismos errores que aparecieron con Inzaghi, y que el resultado no debería ser motivo para ignorar los problemas existentes dentro del terreno de juego.

Añadió que el Al-Hilal necesita corregir estos aspectos negativos con rapidez, sobre todo porque la competición en la nueva temporada será intensa, y que la persistencia de los mismos errores podría hacer que el equipo pague el precio ante rivales más fuertes, aunque logre cosechar victorias en algunos partidos.

Las declaraciones de Al-Shamrani sitúan a Inzaghi ante una prueba temprana, ya que el Al-Hilal logró el inicio que quería a nivel de resultado, pero las críticas confirman que lo exigido no será simplemente conseguir victorias, sino llevar al equipo a un nivel técnico acorde con sus grandes ambiciones en la nueva temporada.