A pesar del éxito del Al Hilal al arrebatar tres puntos valiosos ante el Al Hazem, la victoria no impidió que aumentaran los interrogantes sobre algunas elecciones técnicas dentro del equipo, después de que el conjunto sufriera mucho antes de sellar el duelo con un gol a cero, en el marco de la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al Hilal logró una difícil victoria sobre el Al Hazem, ayer, para alcanzar los 24 puntos y colocarse en solitario al frente de la clasificación de la Liga Roshn, pero el rendimiento que mostró el equipo durante el partido abrió la puerta a críticas y observaciones técnicas, especialmente en lo relativo a la posición de portero.

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Bandar Al Ruzaihan, analista del programa "Al Montasaf", comentó sobre el duelo entre el Al Hilal y el Al Hazem, lanzando unas declaraciones llamativas acerca de la posición de portero, tras pedir que se reconsiderara la situación del marroquí Yassine Bono, a pesar del gran estatus del que goza dentro del equipo.

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Al Ruzaihan dijo: "Bono es un gran nombre, pero debe estar en el banquillo", en una declaración que plantea interrogantes sobre la posibilidad de realizar un cambio en el once titular del Al Hilal durante los próximos partidos.

El analista de "Al Montasaf" añadió un interrogante acerca de la situación de Mohammed Al Owais, portero de la selección saudí, al afirmar: "¿Por qué no apostamos por Mohammed Al Owais, portero de la selección saudí, como titular?", en alusión a la necesidad de darle una mayor oportunidad de participar con el equipo.

Estas declaraciones abren la puerta al debate sobre la competencia por la posición de portero en el Al Hilal, entre Bono, dotado de una gran experiencia y presencia internacional, y Al Owais, que a su vez posee experiencia local e internacional, en un momento en el que el equipo busca mantenerse al frente de la Liga Roshn y continuar la lucha por los títulos.



