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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Bono aclara... ¿Se perderá el partido de Marruecos en la jornada decisiva para la clasificación?

Escocia vs Marruecos
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Y. Bounou
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¿Qué dijo el portero marroquí?

Yassine Bounou, portero de Marruecos, explicó la lesión que sufrió en la victoria 1-0 sobre Escocia esta madrugada, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Sufrió un fuerte choque con un rival que obligó a la intervención del equipo médico y generó preocupación.

Tras el partido, declaró a la cadena marroquí Al-Riyadiya: «No tengo ninguna lesión, todo va bien y no hay ningún problema».

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Y añadió: «Gracias a Dios conseguimos la victoria; en general hicimos un buen partido, creamos muchas ocasiones y marcamos».

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El guardameta del Al-Hilal saudí añadió: «Tras el gol nos replegamos para mantener la ventaja y el equipo mostró buena organización defensiva».

Y concluyó: «Hay mayor compenetración en la selección y se nota en el campo».

Y concluyó: «En cuanto al próximo partido, afrontamos cada encuentro por separado y no pensamos más allá. Nuestro objetivo es ganar y alcanzar el primer puesto del grupo, y afrontaremos el próximo partido con el mismo espíritu y mentalidad de lucha; si Dios quiere, conseguiremos un resultado positivo».

Marruecos jugará contra Haití el jueves en la última jornada de grupos, donde comparte liderato con Brasil con 4 puntos.

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