El jugador de 19 años queda ahora vinculado al FC hasta 2031, según anunció el club este jueves por la noche. Durante mucho tiempo, el Borussia Dortmund había intentado hacerse con el atacante, aunque no ofreció la cantidad de traspaso exigida por el Colonia y finalmente se retiró de las negociaciones. Después, se especuló con un traspaso al RB Leipzig.

"Por supuesto que he pensado en mi futuro", dijo El Mala en el comunicado del club: "Pero las conversaciones con los responsables del FC han sido excelentes, siento una enorme confianza y un gran aprecio aquí. Por eso me quedo aquí: quiero hacer una buena temporada con el FC y nuestros aficionados".

El Mala llevará el dorsal 10 a partir de la nueva temporada, como anunció también unos minutos antes de la publicación del comunicado de prensa en un videomensaje montado de forma dramática. Se convierte así en el primer jugador del FC desde Lukas Podolski en llevar ese número.

¿Tiene ahora Said El Mala una cláusula de rescisión?

El club no dio detalles sobre una posible cláusula de rescisión en el nuevo contrato. Según Sky, el nuevo contrato tampoco la incluye. Ese ya era el caso en el anterior, válido hasta 2030, por lo que el Colonia pudo llevar las negociaciones con libertad. Siempre se habló de una exigencia mínima de 50 millones de euros.

El FC fichó a El Mala en el verano de 2024 procedente del Viktoria Colonia, aunque en la temporada siguiente siguió jugando para el equipo de la tercera división. En su primera temporada en la Bundesliga firmó después 13 goles y 5 asistencias con el FC.



