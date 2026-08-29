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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

¿Bombazo en el mercado de fichajes por Nick Woltemade? Un club de la Champions League llama, al parecer, a la puerta del Newcastle United

Premier League
Fichajes
Newcastle
SSC Nápoles
N. Woltemade

Los rumores en torno a Nick Woltemade vuelven a cobrar fuerza tras las especulaciones sobre un regreso al VfB Stuttgart o un traspaso al Borussia Dortmund.

Según informa el experto en fichajes Fabrizio Romano, el SSC Nápoles se ha interesado ante el Newcastle United por una cesión del delantero de 24 años. Sin embargo, Romano no aclaró si los responsables de las Magpies ya han reaccionado al contacto desde la Serie A.

Desde el entorno del Newcastle se venía comentando en las últimas semanas, a modo de rumor, que el club de la Premier League no quiere en absoluto dejar salir este verano al internacional de 1,98 metros. Tras una primera temporada irregular en las islas, la dirección deportiva de St. James' Park sigue confiando en la explosión del jugador nacido en Bremen.

Para desarrollar por fin plenamente el potencial de Woltemade, el nuevo entrenador del Newcastle, Matthias Jaissle, incluso ya habría buscado contacto con Sebastian Hoeneß. En ese intercambio con el exentrenador de Woltemade en el VfB Stuttgart, se trató principalmente de en qué posición puede aportar el mayor valor añadido el espigado atacante dentro del engranaje táctico.

Nick Woltemade Newcastle 2026 pre-seasonGetty Images

Nick Woltemade: rumores sobre un traspaso al Stuttgart y al Dortmund

En el marco de estas conversaciones, surgieron rápidamente especulaciones sobre un posible regreso a préstamo a Suabia. Un desencadenante importante de ello fue el interés mostrado por el Newcastle en Bilal El Khannouss, que en el VfB es considerado candidato a ser vendido. No obstante, Bild descartó un supuesto intercambio: una vuelta de Woltemade al Ländle no es un tema para ninguna de las partes.

Al parecer, lo mismo ocurre con una etapa en el Borussia Dortmund. El BVB fue mencionado repetidamente como posible destino para una cesión, pero según Sport Bild no hubo en ningún momento contacto directo entre el entorno del jugador y el club de Westfalia.

Nick WoltemadeGetty Images

¿Cuál fue el importe del traspaso de Nick Woltemade?

También un supuesto interés del RB Leipzig carecería de cualquier fundamento. Además, desde la Premier League, el Nottingham Forest, rival del Newcastle, habría sondeado un fichaje. Sin embargo, el Newcastle bloqueó de inmediato ese intento.

Hace un año, las Magpies habían pagado al VfB Stuttgart una cantidad de traspaso de 75 millones de euros por Woltemade. En su primera temporada con el histórico club inglés, el delantero disputó 52 partidos oficiales, en los que firmó once goles y cinco asistencias.

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