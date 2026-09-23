El histórico club turco reacciona así al flojo inicio de temporada en la Süper Lig, así como a la prematura eliminación en la fase previa de la Europa League, donde cayó ante el Ferencvaros Budapest.

Para iniciar el cambio de rumbo, los responsables ya se separaron del entrenador principal Fatih Tekke y contrataron a Thomas Reis como nuevo técnico. El exentrenador del Bochum tuvo un debut fulgurante: ante el campeón Galatasaray, Trabzon se impuso por 4-0 gracias a una exhibición del superastro Mohamed Salah, fichado este mismo verano procedente del Liverpool FC.

La reestructuración de la plantilla incluye ahora también al campeón del mundo de 2014: Boateng será incorporado como asistente de Reis, y ambas partes ya han alcanzado un acuerdo de principio para colaborar.

El internacional alemán en 76 ocasiones será esperado en breve en Trabzon para firmar oficialmente el contrato. Para el exprofesional, el puesto en la costa del mar Negro supone la primera experiencia como entrenador en el fútbol profesional de toda su carrera. Entre abril y agosto de 2025, Boateng ya fue segundo entrenador durante 13 partidos bajo las órdenes de Andreas Wieland en el equipo amateur del LASK, donde poco después también puso oficialmente fin a su carrera como jugador.

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¿Cuántos títulos ganó Jerome Boateng con el Bayern de Múnich?

Su etapa más exitosa la vivió en el Bayern de Múnich. En casi diez años en la Säbener Straße, reunió una impresionante colección de títulos: nueve campeonatos de Alemania, dos Champions League y cinco triunfos en la Copa de Alemania figuran en su palmarés.

El punto culminante lo celebró el ahora ya de 38 años en 2014 con la camiseta de la selección alemana al conquistar el Mundial en Brasil. Además del Bayern, su carrera en el fútbol profesional lo llevó, entre otros destinos, al Hertha BSC, el Hamburger SV, el Manchester City, el Olympique de Lyon, la US Salernitana y, por último, a Austria, al LASK.