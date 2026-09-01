El fichaje de Nick Woltemade por la Juventus ya es oficial. La Vecchia Signora incorpora al internacional alemán cedido por una temporada desde el Newcastle United, sin opción de compra. Según las informaciones, la tarifa del préstamo se sitúa entre cuatro y cinco millones de euros.

De este modo, Woltemade da la espalda a los Magpies apenas un año después de su traspaso de 75 millones de euros desde el VfB Stuttgart a la Premier League, después de haber caído en un bajón de forma en Newcastle tras un comienzo grandioso con cuatro goles en sus primeros cinco partidos de liga.

Sin embargo, esto también estuvo condicionado por el hecho de que el entonces entrenador del Newcastle, Eddie Howe, acabó haciéndole jugar en una posición mucho más retrasada, casi como interior. Al menos eso fue lo que Woltemade esgrimió siempre cuando los medios le preguntaban por su sequía goleadora.

«Se espera de mí un gol o una asistencia en cada partido. Pero si no juego en ataque, para mí es bastante más difícil llegar a las zonas de peligro», subrayó Woltemade en junio en declaraciones a stern y después también cargó contra sus críticos en Inglaterra, que, en su opinión, no habían entendido que Howe ya le estaba utilizando en otra posición: «Aun así, algunos expertos me seguían evaluando como delantero. Entonces decían: ¿Por qué Nick marca tan pocos goles? ¿Por qué no da más asistencias? Esas eran las preguntas equivocadas, y no me parecieron del todo justas».

También se decía que Leipzig y el BVB seguían de cerca a Woltemade

El jugador de 24 años perdió después la titularidad tanto en Newcastle como en la selección alemana. En el Mundial solo entró en juego brevemente en los dieciseisavos de final contra Paraguay, poco antes del inicio de la prórroga, y en la posterior tanda de penaltis falló al igual que Kai Havertz antes que él y Jonathan Tah después. Alemania vivió así el siguiente gran debacle mundialista y quedó eliminada.

Últimamente también había rumores sobre un regreso a la Bundesliga, ya que tanto RB Leipzig como Borussia Dortmund habían sido vinculados con Woltemade. En Newcastle todavía tiene contrato hasta 2031.

Mientras tanto, los ingleses sustituyen a Woltemade con Matias Fernandez-Pardo. El internacional belga de 21 años y raíces españolas llega desde el OSC Lille al equipo del nuevo entrenador del Newcastle, Matthias Jaissle, por una cifra de traspaso estimada en unos 60 millones de euros, quien, según un informe de Sport Bild, en realidad habría considerado a Woltemade una pieza importante para su equipo.