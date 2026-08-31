Porque, según las investigaciones de la revista especializada, que se remite a numerosas conversaciones de fondo con miembros de la cúpula directiva, ni el propio Krösche ni el club trabajan en una separación este verano.

De acuerdo con esa información, Krösche recibe del consejo de supervisión del SGE "todo el respaldo". Eso era exactamente lo contrario de lo que había presentado Bild apenas unos días antes. Allí se había dicho que en la reunión del consejo de supervisión del 2 de septiembre debía tratarse cómo podía iniciarse un final anticipado de la colaboración con Krösche. Mathias Beck, presidente del consejo de supervisión y presidente del Eintracht, salió ahora al paso de ello con firmeza.

"La reunión del consejo de supervisión del miércoles es una reunión ordinaria planificada desde hace tiempo. Por supuesto, se hablará de todos los temas del verano, también de los deportivos. No comentaré públicamente informaciones sobre Markus Krösche. El hecho es que tiene un contrato en vigor (hasta 2028, nota de la redacción), que hace dos meses se comprometió claramente con el Eintracht Frankfurt y que se encuentra con su equipo en la recta final del mercado de fichajes. Así que no hay motivo para especular sobre el futuro de Markus Krösche", cita kicker a Beck.

¿Markus Krösche, ante la salida en el Eintracht Frankfurt? "Bombas fétidas para sembrar discordia"

En líneas generales, al kicker se le habría transmitido de forma creíble en conversaciones de fondo que en el club reina una "sorpresa omnipresente" por los rumores de separación. Y esa impresión no parecería fingida. Más bien, en este delicado asunto podría tratarse de "bombas fétidas" "para sembrar discordia", impulsadas por las "vanidades" de algunas personas. No obstante, sigue siendo un "misterio" cómo exactamente Bild am Sonntag obtuvo posibles informaciones. Que en el Eintracht, sin embargo, todos los implicados estén actualmente del mismo lado puede ponerse en duda.

En la misma línea se pronunció también Lothar Matthäus el domingo por la noche en Sky90: "Aquí se está jugando algo por detrás contra Markus Krösche porque quizá algunas personas le tienen envidia por algo", aventuró el internacional récord.

Al menos, según kicker, no habría existido una ruptura, como se sugiere en el correspondiente artículo de Bild, entre el director deportivo Krösche, principal responsable de la turbulenta y lenta fase de fichajes del SGE, y el entrenador Adi Hütter. Aunque el austríaco no estaría precisamente encantado de que decisiones clave de personal se hayan tomado solo en torno al inicio de la temporada, de un gran conflicto no puede hablarse. Al fin y al cabo, Hütter recibió con Noah Atubolu y el central Lilian Brassier a dos de los jugadores que quería.

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Eintracht Frankfurt: ¿tres ventas de jugadores por más de 60 millones de euros?

También después de la primera jornada, en la que el Eintracht dejó escapar muy al final una ventaja de 1-3 en casa del Union Berlin y solo se llevó un punto de la capital, todavía pueden y deben pasar bastantes cosas en Fráncfort hasta el Deadline Day. Con Arnau Kalimuendo, que ya convenció en la segunda vuelta cedido por el Nottingham en el SGE (6 goles en 19 partidos), todavía se espera una nueva cesión, informa kicker.

Al mismo tiempo, un traspaso de Hugo Larsson a la Premier League todavía podría dejar hasta 25 millones de euros en las arcas del SGE. El centrocampista estuvo recientemente en Londres con permiso del Eintracht para negociar con dos clubes, uno de ellos era el Crystal Palace. También el traspaso de Jean-Matteo Bahoya al Hull City debía reportar al SGE casi 20 millones de euros, pero el propio jugador rechazó la operación, según Sport1.

Incluso una venta que en realidad no estaba prevista aún podría producirse en las últimas horas del mercado. Según coinciden varios medios, Al-Ittihad está cortejando a Ritsu Doan, y un traspaso al desierto por unos 18 millones de euros ya se considera incluso probable.

Y en toda esta ya de por sí enrevesada maraña del mercado aparecieron ahora también las informaciones sobre una posible salida de Krösche. Y eso solo unas semanas después de que el AC Milan cortejara en vano los servicios del técnico de 45 años. En junio, Krösche dio una negativa definitiva a los rossoneri y, según kicker, también rechazó una oferta extremadamente lucrativa a nivel personal. Se decía que el Milan le había ofrecido 40 millones de euros en cuatro años.

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Krösche, criticado por primera vez en el Eintracht Frankfurt por Riera

La extraordinariamente buena posición de Krösche en el Eintracht gracias a numerosas grandes ventas sufrió grietas importantes por primera vez la temporada pasada. La razón fue, en última instancia, la contratación de Albert Riera, impulsada principalmente por Krösche tras la destitución del entrenador Dino Toppmöller. Riera acabó fracasando estrepitosamente en la metrópoli hessiana, puso en su contra a aficionados y jugadores y tuvo que marcharse de nuevo tras solo 14 partidos y un decepcionante octavo puesto.

Por primera vez desde la llegada de Krösche en 2021, el Eintracht no juega esta temporada ninguna competición europea. Sobre los rumores de salida surgidos ahora, al menos el sábado no quiso pronunciarse. "Estamos hablando de fútbol", dijo poco después del pitido final en Berlín. También al ser repreguntado, Krösche pidió "dejarlo así".



