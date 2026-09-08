¿Qué habría pasado si Neymar hubiese vestido la camiseta del Real Madrid en lugar de la del Barcelona? Una pregunta hipotética cuya respuesta ha revelado un testimonio impactante desde el interior de las paredes de Valdebebas.

En una confesión que nadie esperaba, uno de los hijos de la generación dorada del Real Madrid Castilla desveló que la estrella brasileña estuvo a un solo paso de convertirse en jugador del conjunto blanco, antes de que él mismo decidiera regresar a Brasil.

Un testimonio desde el corazón del Castilla

Álex Fernández, actualmente jugador del club emiratí Dibba Al Hisn y una de las grandes estrellas de la época dorada del Castilla junto a Morata, Carvajal y Sarabia, fue el último invitado del pódcast "El After de Post United" en YouTube.

Y cuando se le preguntó por los jugadores a los que se enfrentó en el Castilla y que más tarde se convirtieron en estrellas de grandes clubes rivales, su respuesta sorprendió a todos.

Fernández dijo: "Si os lo cuento, no me lo creeríais. Neymar vino a hacer pruebas de rendimiento con nosotros; estaban Pablo Sarabia, Dani Carvajal y otros. Estuvo aquí dos o tres semanas".

Y añadió: "Es cierto que no era el Neymar que conocemos hoy, la estrella mundial, pero se podían ver destellos de su talento".

Reprodução/Redes Sociais

La decisión de regresar, desde Brasil

Fernández reveló que Neymar tenía previsto acompañar al equipo a un torneo internacional, antes de que todo cambiara de repente.

Y continuó: "Iba a venir con nosotros a un torneo internacional. Y al cabo de tres semanas nos dijeron: no, no, ha decidido quedarse en Brasil. Y claro, a esa edad no pides explicaciones de nada".

Y aclaró que la decisión no vino de la directiva del Real Madrid, que estaba aferrada a su talento, sino que fue una decisión personal del jugador y de su entorno.

Y añadió: "No sé exactamente qué pasó, pero él dijo que era demasiado pronto. Recuerdo que el Real Madrid lo quería, pero el chico decidió regresar a Brasil".

Sarabia era la verdadera estrella

Álex Fernández cerró sus declaraciones con una observación llamativa que refleja la magnitud de los talentos que había en aquella generación, al afirmar: "El mejor jugador de aquella generación era Pablo Sarabia; era él quien marcaba la diferencia en todo, incluso cuando llegó Neymar".